Росгвардейцы стали победителями на областных соревнованиях Динамо

В рамках спартакиады Кемеровского областного отделения «Динамо» на базе специального отряда быстрого реагирования «Символ» прошли соревнования по служебному двоеборью и стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.

Программа служебно-прикладного вида спорта включала бег на три километра со стрельбой из табельного оружия. Кроме того, росгвардейцы продемонстрировали мастерство и меткость в упражнениях в рамках стрельб из боевого ручного стрелкового оружия. Победители определялись в командном первенстве и в личном зачете, как среди мужчин, так и среди женщин.

В результате упорной борьбы команда территориального управления Росгвардии заняла первое место по стрельбе, обойдя по баллам спортсменов из кузбасского УФСБ и ГУФСИН. Кроме того, сборная Росгвардии стала бронзовым призерам в служебном двоеборье.

В рамках торжественного части победители и призеры были награждены кубками и грамотами.

Фото: Росгвардия