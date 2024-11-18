Росгвардейцы задержали агрессивную пациентку, устроившую конфликт в больнице

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли противоправные действия 42-летней местной жительницы, которая нарушала общественный порядок в медицинском учреждении.

В ночное время работникам одной из городских больниц пришлось воспользоваться кнопкой экстренного вызова наряда Росгвардии из-за агрессивной пациентки. По предварительной информации, поступившая в медицинское учреждение горожанка с признаками алкогольного опьянения устроила скандал с врачами, препятствуя оказанию медицинской помощи. Пациентке требовалось наложение швов на травмированную голову, однако она отказалась от процедуры и создавала препятствия для работы медицинского персонала.

На место происшествия оперативно прибыл экипаж Росгвардии, который успокоил горожанку и убедил в необходимости медицинского вмешательства. Обеспечив безопасность, медики оказали помощь, не допустив негативных последствий для здоровья новокузнечанки.

Для дальнейшего разбирательства и выяснения обстоятельств травмы горожанку передали сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Росгвардия напоминает, что социально важные объекты региона, включая медицинские учреждения, находятся под надежной охраной силового ведомства. Нарушение общественного порядка и любые противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться в рамках действующего законодательства.

Фото: Росгвардия