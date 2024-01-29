Росгвардейцы задержали подозреваемого в магазинной краже

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленника, который похитил товар из сетевого магазина для дальнейшего сбыта.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемой торговой точке на улице Транспортной. На указанном адресе стражи правопорядка задержали ранее судимого за кражу 30-летнего местного жителя.

По предварительной информации, мужчина под верхней одеждой попытался вынести без оплаты из торговой точки несколько упаковок сыра и колбасы на сумму более 2 000 рублей. Противоправные действия работники магазина заметили по камерам видеонаблюдения и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали злоумышленника сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия