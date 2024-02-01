Росгвардейцы задержали студента, попытавшегося сэкономить на товаре в магазине

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии с поличным задержал похитителя товаров из городского гипермаркета.

Вечером стражи правопорядка оперативно прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому гипермаркету на проспекте Ленинградском. На указанном адресе росгвардейцы задержали 18-летнего местного жителя при попытке вынести из торговой точки неоплаченный товар.

По предварительной информации, предполагаемый виновник сложил в пакет несколько энергетических напитков, выпечку, сок и средства личной гигиены на сумму более 1 500 рублей. На кассе самообслуживания молодой человек оплатил только часть товаров и с похищенным попытался покинуть гипермаркет. Работники заметили противоправные действия и нажали на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия