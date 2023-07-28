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Росгвардейцы задержали злоумышленника, который напал на охранника в торговом центре

 В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал молодого человека, который избил охранника ТЦ.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемую коммерческую организацию на проспекте Строителей. На месте происшествия стражи правопорядка задержали 20-летнего местного жителя, который мог быть причастен к причинению телесных повреждений охраннику ТЦ.

 Согласно предварительной информации, задержанный, находящийся под воздействием алкоголя, явился в торговую точку и нанес удары по лицу 65-летнего охранника, якобы в отместку за то, что тот ранее выпроводил его из ТЦ за нарушение общественного порядка. Для пресечения противоправных действий потерпевший нажал на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Росгвардия подчеркивает, что установка тревожной сигнализации с подключением к централизованному пульту охраны является наиболее надежным способом обеспечения имущественной безопасности. В случае противоправных действий на охраняемом объекте, экипаж Росгвардии мгновенно получит соответствующее уведомление и незамедлительно прибудет на место происшествия для выяснения причин срабатывания сигнализации и задержания нарушителя.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
28/07/2023
Происшествия
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