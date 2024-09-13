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Росгвардейцы защитили гражданку от предполагаемой причины угрозы ее безопасности

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 42‑летнего предполагаемого виновника в причинении физического насилия своей сожительнице.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях в отношении 55-летней гражданки к многоквартирному дому на улице Павловского. В одной из квартир стражи правопорядка задержали новокузнечанина с признаками алкогольного опьянения, на которого указала местная жительница.

По предварительной информации, после злоупотребления спиртными напитками мужчина вернулся домой, где произошел конфликт с сожительницей. В результате ссоры мужчина начал угрожать гражданке физической расправой, а после нанес несколько ударов по лицу. За помощью и пресечением противоправных действий женщина обратилась к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы предали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Росгвардия 

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kuzbassnews.ru
13/09/2024
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