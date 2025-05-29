Росгвардейцы защитили сельчан от вооружённого ножом дебошира

В посёлке Яшкино сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали агрессивного мужчину, который мог угрожать ножом расправой своей сожительнице и её гостям.

В дневное время экипаж Росгвардии получил сигнал о совершении противоправных действий на улице Тайгинская. Стражи правопорядка оперативно прибыли к частному дому и выяснили, что внутри находится вооружённый дебошир. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали 50‑летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, во время застолья в доме сожительницы задержанный мужчина затаил обиду на присутствующих, взял кухонный нож и начал угрожать физической расправой. Опасаясь за безопасность, женщина и её гости покинули жилище и обратились за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Следует помнить, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия