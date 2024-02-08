Росгвардейцы защитили вахтера от агрессивного междуреченца

В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал дебошира, который лопатой угрожал расправой вахтеру общежития.

В дневное время росгвардейцы прибыли к дому на улице Пушкина по сигналу сработавшей кнопки экстренного вызова. На месте происшествия росгвардейцы обнаружили и задержали 39-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения, который проявлял агрессию по отношению к 34-летней вахтерше общежития.

По предварительной информации, подвыпивший горожанин зашел в подъезд многоквартирного дома и потребовал у вахтерши вернуть якобы забытый свой головной убор. В результате произошла перепалка, в ходе которой дебошир начал угрожать женщине физической расправой сначала словесно, затем лопатой, которую увидел неподалеку от работницы. Опасаясь дальнейших агрессивных действий, горожанка нажала тревожную кнопку.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия