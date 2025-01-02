Росгвардия обеспечила безопасность финального матча Чемпионата России по хоккею с мячом в Кузбассе

В Кемерове на территории ледового дворца «Кузбасс» сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили общественный порядок на заключительном в 2024 году матче Чемпионата России по хоккею с мячом.

В этом спортивном событии встретились действующий чемпион прошлогоднего сезона «Кузбасс» и новосибирский «Сибсельмаш». Для обеспечения безопасности участников и зрителей матча сотрудники Росгвардии принимали участие в досмотровых мероприятиях на всех этапах — от начала матча до его завершения.

Команда «Кузбасс» одержала победу со счетом 9:5, а матч стал знаковым, так как был забит 100-й гол в розыгрыше текущего чемпионата. Спортивное событие прошло при более чем 1 500 зрителях и завершилось без происшествий, благодаря слаженной работе росгвардейцев, обеспечивших высокий уровень безопасности.

Фото: Росгвардия