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Росгвардия обеспечила правопорядок во время победных для Кузбасса хоккейных матчей всероссийского уровня

В двух крупных городах Кемеровской области при участии сотрудников Росгвардии прошли хоккейные матчи Чемпионата России по хоккею с мячом и Высшей хоккейной лиги.

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выполнили поставленные задачи по обеспечению общественной безопасности и правопорядка на территории ледового дворца «Кузбасс». На льду встретились команды по хоккею с мячом из Абакана «Саяны» и «Кузбасс». Стражи правопорядка проконтролировали сохранность имущества граждан и предотвратили возможные нарушения.

Хоккейный матч, но уже с шайбой, прошел и в Новокузнецке, на территории «Арены Кузнецких металлургов». За весь период матча между местной сборной «Металлург» и гостями из города Альметьевск «Нефтяник» сотрудники Росгвардии проводили осмотр близлежащей территории с целью недопущения проноса запрещенных предметов, а также осуществили контроль въезда зрителей на транспорте.

Оба матча завершились победами кузбасских команд, за которыми пристально наблюдали более 5 000 фанатов хоккея. Все поставленные перед представителями Росгвардии задачи были выполнены в полном объеме.

 

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
25/12/2024
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