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Росгвардия подвела годовые итоги профилактической операции «Оружие» в Кузбассе

В Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу озвучены итоги работы в рамках областной операции «Оружие» за 2023 год.

За двенадцать месяцев прошлого года кузбассовцы добровольно выдали правоохранителям 92 единицы незаконного оружия. Среди них: 60 – гладкоствольные ружья, 3 нарезного образца, 6 самодельных моделей и 23 единицы оружия ограниченного поражения, сигнальное и.т.п. Кроме этого, выданы более 1 000 боеприпасов и 14 снарядов.

Оперативно-профилактическая операция «Оружия» действует в Кузбассе более 20 лет. За это время кузбассовцы добровольно выдали правоохранителям более 10 тысяч единиц различного оружия, а также около полмиллиона боеприпасов.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
18/01/2024
Общество
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