Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардия проверяет на безопасность образовательные учреждения Кузбасса

Накануне в рамках всероссийских межведомственных учений по антитеррористической защищенности сотрудники вневедомственной охраны и спецподразделений Росгвардии приступили к проверкам объектов образования в Кемеровской области.

Инспекции подлежат объекты образовательной деятельности и детского оздоровительного отдыха. В ходе проверок специалисты Росгвардии оценили состояние антитеррористической защищенности объектов в 20 населенных пунктах региона, в том числе наличие систем оповещения, противопожарной сигнализации, видеонаблюдения, систем контроля управления доступом, качество пропускного режима и др. Целью данных мероприятий является акцентирование внимание на устранение недостатков в связи с предстоящими масштабными мероприятиями, в числе которых государственные экзамены, последние звонки, выпускные вечера и летний детский отдых.

«Проверки проводятся в целях своевременного реагирования персонала охраны и администрации объекта на различные чрезвычайные ситуации, такие как получение сообщений, связанных с ЧС, различных противоправных действий», - рассказал начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии полковник Владимир Шемерянкин.

 

Фото: Росгвардия

Образование
kuzbassnews.ru
21/05/2024
Образование
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus