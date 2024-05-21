Росгвардия проверяет на безопасность образовательные учреждения Кузбасса

Накануне в рамках всероссийских межведомственных учений по антитеррористической защищенности сотрудники вневедомственной охраны и спецподразделений Росгвардии приступили к проверкам объектов образования в Кемеровской области.

Инспекции подлежат объекты образовательной деятельности и детского оздоровительного отдыха. В ходе проверок специалисты Росгвардии оценили состояние антитеррористической защищенности объектов в 20 населенных пунктах региона, в том числе наличие систем оповещения, противопожарной сигнализации, видеонаблюдения, систем контроля управления доступом, качество пропускного режима и др. Целью данных мероприятий является акцентирование внимание на устранение недостатков в связи с предстоящими масштабными мероприятиями, в числе которых государственные экзамены, последние звонки, выпускные вечера и летний детский отдых.

«Проверки проводятся в целях своевременного реагирования персонала охраны и администрации объекта на различные чрезвычайные ситуации, такие как получение сообщений, связанных с ЧС, различных противоправных действий», - рассказал начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии полковник Владимир Шемерянкин.

Фото: Росгвардия