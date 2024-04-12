Росгвардия усилит безопасность во время фестиваля GrelkaFest в Шерегеше

С 12 апреля в поселке Шерегеш состоится ежегодный фестиваль GrelkaFest, который планируют посетить около 40 тысяч кузбассовцев и гостей региона, в том числе из других стран. В целях обеспечения правопорядка территориальным органом Росгвардии приняты усиленные меры безопасности.

Содействие органам внутренних дел в течение всего фестиваля окажут сотрудники спецподразделений Росгвардии. Так, к участию в охране правопорядка задействованы силы и средства ОМОН «Рубеж». На маршрутах патрулирования горнолыжного поселка появятся дополнительные экипажи вневедомственной охраны Росгвардии. Они будут приближены к туристическим объектам.

В 2023 году GrelkaFest побил десятилетний рекорд — в Шерегеш на площадки масштабного фестиваля съехались более 35 тысяч гостей.

Фото: Росгвардия