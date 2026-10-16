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Россельхознадзор выдал предписание об устранении зарастания 15 га сельхозугодий в Крапивинском округе Кузбасса

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило нарушение требований земельного законодательства на земельном участке сельскохозяйственного назначения в Крапивинском муниципальном округе Кемеровской области — Кузбасса.

В ходе выездного обследования, проведённого 15 сентября 2026 года, инспектор зафиксировал зарастание участка площадью 15 га. На всей площади выявлено произрастание многолетних трав (клевер, люцерна, костёр безостый и др.) и сорной растительности (пырей ползучий, осот, бодяк, одуванчик лекарственный, костёр полевой, борщевик сибирский и др.).

 При осмотре установлено, что на участке отсутствуют признаки сельскохозяйственного использования: нет посевов сельхозкультур, не проводятся агротехнические мероприятия (вспашка, боронование, дискование и иные виды обработки почвы), не выполняются агрохимические и фитосанитарные меры по борьбе с сорной растительностью, а также не реализуются мероприятия по поддержанию плодородия земель.

Таким образом, участок не используется по целевому назначению, что нарушает обязательные требования земельного законодательства Российской Федерации.

7 октября 2026 года собственнику земельного участка — физическому лицу — выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Срок исполнения предписания — до 2 августа 2027 года.

В рамках исполнения предписания землепользователю необходимо провести мелиоративные мероприятия, в том числе культуртехническую мелиорацию по расчистке земель от сорной растительности, а также вовлечь часть участка в сельскохозяйственный оборот путём проведения комплекса агротехнических мероприятий.

Общество
kuzbassnews.ru
16/10/2026
Общество
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