Руководители «Южного Кузбасса» сыграли в мини-футбол

В угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс» входит в Группу «Мечел») состоялись финальные игры XII турнира по мини-футболу среди руководителей подразделений и ветеранов компании.

Турнир проходит в четыре этапа: футболисты встречаются весной, летом и осенью, а финальная зимняя игра завершает соревнования. Чемпиона определяют по общему количеству набранных очков.

В финале встретились сборные трех департаментов компании – по открытой и подземной добыче угля, по обогащению и переработке угля и сборная управления «Южного Кузбасса», а также ветераны компании. Игры проходили в спортивном зале Центра зимних видов спорта.

В результате упорной борьбы звание чемпиона подтвердила сборная департамента по обогащению и переработке угля. На втором месте – управление «Южного Кузбасса», почетное третье место – у команды департамента по подземной добыче угля.

Лучшим вратарем признан заместитель директора по производству – начальник цеха шахты имени В.И. Ленина Владимир Шабанов. Лучшие игроки – директор департамента ремонта и технического обслуживания «Южного Кузбасса» Игорь Кочергин и директор ОФ «Красногорская» Дмитрий Щукин.

«На футбольном поле руководители – часть единой команды, а значит важны не только лидерские качества, но и умение работать в связке, подстраховывать друг друга и подчинять личные амбиции общему успеху. Футбол становится настоящим инструментом для укрепления командного духа. Кроме того, это отличный способ провести время с пользой для здоровья», – сказал генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Тихонский.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

kuzbassnews.ru
16/12/2025
