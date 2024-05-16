РУСАЛ и ЭН+ запускают экологический марафон «Зеленая волна»

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о начале акции «Зеленая волна», которая проходит ежегодно и объединяет сообщество корпоративных и городских волонтеров в стремлении благоустраивать и делать комфортнее города ответственности.

В этом году экомарафон «Зеленая волна» охватит 22 города России.

К акции могут присоединиться сотрудники компаний РУСАЛа и ЭН+, а также городские волонтеры, зарегистрировавшись в Центре социальных программ РУСАЛа. После озеленения территорию по желанию можно взять под шефство. В прошлом году акция прошла в 18 городах РУСАЛа и Эн+, в ней приняли участие 1240 волонтеров, высадили 2176 деревьев и кустарников.

В Новокузнецке акция «Зеленая волна» состоится 21 мая в 12.00 на территории специальной школе-интерната № 88. Волонтерам предстоит высадить 145 цветущих кустарников, которые украсят и облагородят «Тропу здоровья», созданную в рамках проекта — победителя волонтерского грантового конкурса РУСАЛа «Вдохновляй и действуй» 2022 года.

«В фокусе внимания РУСАЛа всегда был и остается человек. Для комфортной жизни людей в регионах нашей ответственности необходима не только качественная и удобная инфраструктура, но и зеленые городские пространства, которые улучшают экологию, преображают внешний вид и становятся местом для отдыха и занятия спортом. Акции по озеленению городских территорий - это часть современной экологической культуры. Мы рады, что в проекте принимают активное участие местные жители, общественные организации и становятся частью нашего экодвижения», - прокомментировала директор по устойчивому развитию, член Исполнительного Комитета (Правления) РУСАЛа Елена Мякотникова.

Фото: РУСАЛ