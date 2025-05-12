РУСАЛ объявляет о кадровых перестановках на НкАЗе

РУСАЛ сообщает о кадровых изменениях в Алюминиевом дивизионе. Директором Новокузнецкого алюминиевого завода (НкАЗ) назначен Андрей Терентьев.

Опытный управленец РУСАЛа более 10 лет возглавлял единственный алюминиевый завод в мире, находящийся за Полярным кругом (Кандалакшский алюминиевый завод в Мурманской области), теперь продолжит экологическую и технологическую модернизацию НкАЗа.

Андрей Александрович Терентьев родился 30 июля 1970 года в Свердловске. После окончания в 1992 году Сибирского металлургического института (сейчас СибГИУ) в Новокузнецке по специальности «металлургия цветных металлов» работал на Новокузнецком алюминиевом заводе (вошедшем в компанию РУСАЛ в 2001 году) мастером участка, старшим мастером серии электролиза, руководителем проекта.

В 2008 году был назначен генеральным директором входящего в РУСАЛ нигерийского завода ALSCON. С 2010 года занимал должность директора департамента производства Алюминиевого дивизиона Запад, с 2013 по 2025 год возглавлял Кандалакшский алюминиевый завод компании РУСАЛ (Мурманская область).

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа