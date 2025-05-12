Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

РУСАЛ объявляет о кадровых перестановках на НкАЗе

РУСАЛ сообщает о кадровых изменениях в Алюминиевом дивизионе. Директором Новокузнецкого алюминиевого завода (НкАЗ) назначен Андрей Терентьев.

Опытный управленец РУСАЛа более 10 лет возглавлял единственный алюминиевый завод в мире, находящийся за Полярным кругом (Кандалакшский алюминиевый завод в Мурманской области), теперь продолжит экологическую и технологическую модернизацию НкАЗа.

Андрей Александрович Терентьев родился 30 июля 1970 года в Свердловске. После окончания в 1992 году Сибирского металлургического института (сейчас СибГИУ) в Новокузнецке по специальности «металлургия цветных металлов» работал на Новокузнецком алюминиевом заводе (вошедшем в компанию РУСАЛ в 2001 году) мастером участка, старшим мастером серии электролиза, руководителем проекта.

В 2008 году был назначен генеральным директором входящего в РУСАЛ нигерийского завода ALSCON. С 2010 года занимал должность директора департамента производства Алюминиевого дивизиона Запад, с 2013 по 2025 год возглавлял Кандалакшский алюминиевый завод компании РУСАЛ (Мурманская область).

 

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа

Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
12/05/2025
Экономика
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus