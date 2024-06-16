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РУСАЛ очередной раз повысил зарплаты заводчан

С 1 июня алюминщики будут получать в среднем на 17% больше – РУСАЛ провел опережающую индексацию заработных плат работников своих производственных предприятий. На повышение доходов заводчан только в 2024 году компания направит более 7 млрд. руб.

По словам заместителя генерального директора по управлению персоналом РУСАЛа Натальи Альбрехт, рост качества жизни сотрудников и их семей — один из ключевых приоритетов компании. Обеспечение достойной оплаты труда остается в фокусе внимания при любых ситуациях на рынках и в мире.

Напомним, в декабре 2023 года РУСАЛ ввел для своих работников дополнительные ежеквартальные премии, увеличил размер ежесменных дотаций на питание и расходы на санаторно-курортное лечение заводчан и их детей. За работу в летний период производственный персонал получает дополнительную плату, многие заводчане пользуются программой добровольного медицинского страхования. Сотрудникам, переехавшим из других регионов, компания компенсирует аренду жилья.

 «Я работаю на НкАЗе уже много лет и вижу, что главный принцип – забота о человеке, который еще на этапе становления РУСАЛа были заложены в ДНК компании ее основателем Олегом Дерипаска, работает по сей день. Даже в тяжелых внешнеполитических и экономических условиях компания продолжает заботиться о благосостоянии сотрудников», - сказал председатель рабочего совета Новокузнецкого алюминиевого завода Сергей Трофимов.

«Вопросы оплаты труда мы обсуждаем на уровне компании постоянно. Рад, что достигнутые нами договоренности привели к очередному повышению зарплат заводчан», - отметил председатель первичной профсоюзной организации «НкАЗ» ГМПР Иван Григорьев.

Следует отметить, что зарплаты алюминщиков были конкурентными и до очередного повышения. В 2021 году оклады им поднимали дважды: в феврале до 20% и в сентябре - на 10%, и в марте 2022 года – еще на 10%.

 

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа

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kuzbassnews.ru
16/06/2024
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