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В новокузнецкой горбольнице N1 прошли занятия для пациентов

В рамках Недели подсчета калорий в школе рационалтного питания Новокузнецкой городской клинической больницы  N 1 имени Г. П. Курбатова прошли занятия для пациентов.

Елена Лобыкина, профессор, врач-дметолог провела просветительскую встречу с населением на базе поликлиники N 9. Она рассказала о здоровом питании и пригласила всех желающих присоединиться к школе зд ррового питания на постоянной основе.

На встрече присутствовали 15 человек. Врач поделилась информацией о пищевом поведении, факторах, влияющих на него, а также о методах подсчета калорий, а также борьбы с нарушениями пищевого поведения. Она также разобрала вопросы рационального питания, рассказала о значении белков, жиров и углеводов в рационе человека.

Кроме того, профессор поделилась правилами составления здоровой тарелки и продемонстрировала различные варианты завтраков, обедов и ужинов с учетом калорий.

Пресс-служба НГКБ N 1 (фото). 

Здоровье
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
19/01/2025
Здоровье
Новокузнецк
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