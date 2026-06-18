Семь военнослужащих Росгвардии из Кузбасса поборются за право ношения крапового берета

В Кемерове завершилась подготовка семерых военнослужащих отряда специального назначения «Кузбасс», которые представят регион на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета.

Кандидаты прошли внутренний отбор и выполнили комплекс испытаний, максимально приближенный к программе предстоящего экзамена. Подготовка включала проверку уровня огневой, физической, высотной и теоретической подготовки.

Особое внимание было уделено прохождению полосы препятствий. В пригороде Кемерова были смоделированы условия решающего этапа испытаний, включая марш-бросок и элементы штурмовой полосы. В числе претендентов военнослужащие, выполнявшие служебно-боевые задачи за пределами региона. Несмотря на высокую служебную нагрузку, они в свободное время успешно прошли весь комплекс подготовки.

От Кузбасса на квалификационные испытания отправятся семь кандидатов. Для некоторых из них это будет не первая попытка завоевать право на ношение крапового берета - одного из главных символов профессионального мастерства и выносливости бойцов спецназа.

Испытания пройдут в конце июня в Новосибирской области и продлятся несколько дней. Программа включает около 20 этапов. Кандидатам предстоит продемонстрировать безупречное знание военного дела, преодолеть десятикилометровый марш-бросок в полной экипировке, пройти огненно-штурмовую полосу, выполнить нормативы по высотной и огневой подготовке, а также выдержать 12-минутный рукопашный бой с тремя действующими обладателями крапового берета.

Традиция проведения квалификационных испытаний на право ношения крапового берета зародилась во внутренних войсках в 1980-х годах. В 1993 году испытания получили официальный статус. К участию допускаются военнослужащие спецподразделений Росгвардии, прослужившие не менее одного года, имеющие положительную характеристику и сдавшие все нормативы на оценку «отлично».

За годы проведения испытаний около 60 военнослужащих из Кузбасса стали обладателями крапового берета. По итогам прошлого года это почетное право получили только трое из десяти кандидатов, что подчеркивает высокий уровень сложности и требований к участникам.

Фото: Росгвардия