Школьники Кузбасса встретились с офицером Росгвардии в рамках телемоста ко Дню Героев Отечества

В честь Дня Героев Отечества состоялся телемост, организованный Государственной библиотекой для детей и молодежи и Управлением Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу. В нем приняли участие школьники из 10 городов и поселков региона, включая Осинники, Кемерово, Прокопьевск, Белово, Киселевск, Тайгу и Березовский.

Заместитель начальника штаба Росгвардии по Кемеровской области подполковник Андрей Куприянов провел урок мужества, где рассказал учащимся о значении патриотизма, подвигах и служении Родине. В своем выступлении он подчеркнул, что с каждым годом в России становится все больше героев, и одним из ярких примеров является подвиг Героя России, сотрудника ОМОН «Оберег», сержанта Станислава Амелина.

В июле 1996 года во время боевых действий на Северном Кавказе сержант Амелин проявил исключительное мужество и отвагу. Находясь в составе группы, он при шквальном огне противника помог эвакуировать раненых из бронетранспортера. Несмотря на полученное ранение, он не покинул поле боя. Амелин уничтожил вражескую огневую точку и, вызвав огонь на себя, ценой собственной жизни прикрыл отход своих товарищей. За этот подвиг он был удостоен звания Героя России.

После рассказа о подвиге Амелина школьники задали вопросы подполковнику Куприянову, интересуясь службой в Росгвардии и возможностями обучения в учебных заведениях войск правопорядка.

Фото: Росгвардия