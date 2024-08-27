Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует экспортеров

В настоящее время Россельхознадзором совместно с АО «РЭЦ» на платформе «Мой экспорт» реализован сервис «Запрос ветеринарного сертификата», включающий в себя процедуру оформления экспортного ветеринарного сертификата, а также процедуры и услуги, необходимые для его получения.

В целях реагирования на проблемы, с которыми продолжают сталкиваться хозяйствующие субъекты при подаче заявок на оформление экспортных сертификатов посредством ИС «Одно окно», специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора обращают внимание, что причинами этого являются несоответствие аттестованных видов продукции в Реестре экспортеров ИС «Цербер» и сведений о продукции в справочнике ИС «Меркурий».

В этой связи убедительно просим участников внешнеэкономической деятельности заблаговременно провести проверку в Реестре экспортеров ИС «Цербер» на наличие аттестации видов продукции на экспорт.

При необходимости корректировки предлагаем направить письменное обращение для актуализации перечня продукции в Реестре экспортеров в адрес Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора на официальную электронную почту: [email protected].

Дополнительно информируем о возможности подачи через ИС «Одно окно» заявлений на проведение обследований объектов на соответствие требованиям государств — импортёров, отличных от стран-членов ЕАЭС .

Для получения дополнительной информации и оказания поддержки обратитесь к специалистам Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора по телефонам:

8 (383) 315-20-87 (г. Новосибирск),

8 (3822) 45-21-65 (г. Томск),

8 (3842) 34-98-95 (г. Кемерово).

Общество
kuzbassnews.ru
27/08/2024
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus