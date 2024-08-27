Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует экспортеров

В настоящее время Россельхознадзором совместно с АО «РЭЦ» на платформе «Мой экспорт» реализован сервис «Запрос ветеринарного сертификата», включающий в себя процедуру оформления экспортного ветеринарного сертификата, а также процедуры и услуги, необходимые для его получения.

В целях реагирования на проблемы, с которыми продолжают сталкиваться хозяйствующие субъекты при подаче заявок на оформление экспортных сертификатов посредством ИС «Одно окно», специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора обращают внимание, что причинами этого являются несоответствие аттестованных видов продукции в Реестре экспортеров ИС «Цербер» и сведений о продукции в справочнике ИС «Меркурий».

В этой связи убедительно просим участников внешнеэкономической деятельности заблаговременно провести проверку в Реестре экспортеров ИС «Цербер» на наличие аттестации видов продукции на экспорт. При необходимости корректировки предлагаем направить письменное обращение для актуализации перечня продукции в Реестре экспортеров в адрес Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора на официальную электронную почту: [email protected].

Дополнительно информируем о возможности подачи через ИС «Одно окно» заявлений на проведение обследований объектов на соответствие требованиям государств — импортёров, отличных от стран-членов ЕАЭС .