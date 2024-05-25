Слет отличников и хорошистов состоялся в поселке Итатский Тяжинского округа

На традиционном празднике были подведены итоги уходящего учебного года. Учащиеся 2-7 классов Итатской средней школы имени Т. Ф. Данкевич и их родители получили благодарственные письма.

Подведены итоги конкурса «Ученик года». Грант в размере 3 тысячи рублей получил учащийся 4 «Б» класса Алексей Котельников. Лучшими шахматистами признаны учащийся 3 «А» класса Роман Картавцев и ученица 4 «Б» класса Динара Калимулина. Также гранты в размере 3 тысячи рублей получили ученица 5 «Б» класса Софья Позднякова и ученица 8 «А» класса Анна Горяинова. В конкурсе «Спортсмен года» победил ученик 9 «А» класса Данил Тарханов.