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Слет отличников и хорошистов состоялся в поселке Итатский Тяжинского округа

На традиционном празднике были подведены итоги уходящего учебного года. Учащиеся 2-7 классов Итатской средней школы имени Т. Ф. Данкевич и их родители получили благодарственные письма.
Подведены итоги конкурса «Ученик года». Грант в размере 3 тысячи рублей получил учащийся 4 «Б» класса Алексей Котельников. Лучшими шахматистами признаны учащийся 3 «А» класса Роман Картавцев и ученица 4 «Б» класса Динара Калимулина. Также гранты в размере 3 тысячи рублей получили ученица 5 «Б» класса Софья Позднякова и ученица 8 «А» класса Анна Горяинова. В конкурсе «Спортсмен года» победил ученик 9 «А» класса Данил Тарханов.

 

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
25/05/2024
Образование
Тяжин
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