Соревнования по рукопашному бою состоялись в поселке Бачатский

В XIII турнире на призы ООО «СК «Монолит» приняли участие 279 спортсменов из городов Междуреченска, Новокузнецка, Прокопьевска, Киселевска, Белово, Топки, Кемерово, поселков Бачатский и Тяжинский, а также из города Заринска Алтайского края.

Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Эламана Турсунбековича Рысмендиева. Захар Чернавин провел пять поединков и занял первое место. Также он получил приз за лучшую технику.

Фото: Тяжинская ДЮСШ