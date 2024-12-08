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Соревнования по рукопашному бою состоялись в поселке Бачатский

В XIII турнире на призы ООО «СК «Монолит» приняли участие 279 спортсменов из городов Междуреченска, Новокузнецка, Прокопьевска, Киселевска, Белово, Топки, Кемерово, поселков Бачатский и Тяжинский, а также из города Заринска Алтайского края.
Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Эламана Турсунбековича Рысмендиева. Захар Чернавин провел пять поединков и занял первое место. Также он получил приз за лучшую технику.

Фото: Тяжинская ДЮСШ

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kuzbassnews.ru
08/12/2024
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