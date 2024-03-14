Сотрудники кемеровского СОБР заняли первое место на соревнованиях по практической стрельбе

Команда СОБР «Символ» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу стала призером областных межведомственных соревнований по стрельбе из боевого ручного оружия. Традиционно организаторами соревнований выступил клуб «Динамо», посвятивший турнир Дню работников уголовно-исполнительной системы РФ.

В рамках соревнований росгвардейцами был показан лучший результат при стрельбе из пистолета Макарова на дистанции 25 метров. Сотрудникам спецподразделения было необходимо за 30 секунд совершить 10 выстрелов по мишени. Соперниками СОБРа стали спортсмены из других силовых структур Кузбасса.

В результате упорной борьбы в командном первенстве сотрудники СОБР «Символ» одержали безоговорочную победу, опередив своих ближайших конкурентов – команду ФСБ и МВД. Кроме того, победу в личном первенстве также занял сотрудник кемеровского спецподразделения лейтенант Константин М.

По итогам чемпионата организаторы соревнований наградили победителей медалями и грамотами.

Фото: Росгвардия