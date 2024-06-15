Сотрудники ОМОН «Оберег» приняли участие в акции, посвященной Всемирному дню донора

В Кемерове сотрудники ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу приняли участие в донорской акции «От сердца к сердцу», приуроченной к Всемирному дню донора крови.

Омоновцы прибыли на станцию переливания крови, где прошли все необходимые медицинские процедуры. Каждый сотрудник сначала посетил клиническую лабораторию для определения показателей крови, затем прошел антропометрию и получил допуск к сдаче крови у врача-трансфузиолога.

Участие в подобных акциях стало для кемеровского спецподразделения доброй традицией. Так, заместитель командира ОМОН подполковник Андрей К. решил отметить свой день рождения, приняв участие в акции по донорству крови, сдавая её уже в 46-й раз.

«Мы на постоянной основе проводим работу с личным составом и гражданскими лицами о важности участия в донорских акциях. Никогда не знаешь, кому и в какое время может помочь именно твоя группа крови», - отметил офицер ОМОН «Оберег».

Медицинские работники выразили признательность всем сотрудникам ведомства, подчеркнув, что сданная кровь необходима для продления и улучшения качества жизни пациентов, страдающих серьезными заболеваниями, для проведения операций, а также для спасения жизней матерей и новорожденных.

Фото: Росгвардия