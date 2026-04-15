Специалисты Россельхознадзора напоминают о правилах реализации саженцев

В преддверии активного начала весеннего сезона реализации посадочного материала плодовых и ягодных культур специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора напоминают о требованиях к качеству саженцев и обязательных требованиях к правилам их реализации.

1) Продавцы обязаны продавать саженцы, сорта которых включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию;

2) Качество посадочного материала плодово-ягодных культур должно соответствовать требованиям стандарта, подтверждаться оригиналами сертификатов соответствия, либо актами апробации и протоколами испытаний (либо копиями, заверенными оттиском печати и подписью должностного лица органа по сертификации выдавшего оригинал), а сведения, указанные в сопроводительных документах, должны дублироваться на ярлыках;

3) При реализации саженцев должен быть ярлык (маркировка), содержащий информацию о культуре, сорте, происхождении, наименовании производителя и адресе производства, обозначение стандарта;

4) Соответствующее территориальное управление Россельхознадзора должно быть извещено о ввозе посадочного материала из других регионов;

5) Ввезенный посадочный материал подлежит установлению его карантинного фитосанитарного состояния;

6) В весенний и осенний периоды следует реализовывать растения с открытой корневой системой, а в летний период надо отдать предпочтение саженцам с закрытой корневой системой;

7) Здоровый саженец должен иметь эластичную кору и хорошо развитую корневую систему, на стволах не должно быть механических повреждений и язв;

8) Место прививки должно быть хорошо заросшим, а привой с подвоем хорошо совмещены;

9) Корни у качественного саженца обязаны быть здоровыми, на срезе светлыми, обработанные в глиняной или почвенно-навозной болтушке, укорененные растения хорошо закреплены в субстрате (иначе корни могут высохнуть и растение не приживется).

При реализации саженцев перечень обязательных требований, оценка соблюдения которых проводится специалистом Россельхознадзора в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия, составляют следующие:

— ч.2 ст.16 Федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве»;

— приказ Минсельхоза России от 06.04.2023 № 347 «Об утверждении Порядка реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений и форм ярлыков (этикеток), которые должна иметь тара (упаковка) семян сельскохозяйственных растений в затаренном состоянии при их реализации и транспортировке».

Одним из основных нарушений, которые фиксируются на территории мест реализации (ярмарках), становится продажа посадочного материала плодово-ягодных культур из Перечня родов и видов сельскохозяйственных растений, производство и выращивание которых направлено на обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации, сорта и гибриды которых не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2022 № 3835-р. В отношении нарушителей в таких случаях, в первую очередь, в качестве превентивной меры объявляется предостережение.