Специалисты Россельхознадзора разъясняют агрономические приемы, используемые при выращивании семян томатов

Специалисты Россельхознадзора продолжают рассказывать об агрономических приемах при выращивании рассады овощей.

Традиционно март — это месяц, в котором дачникам предстоит посев томатов. С 15 марта начинается посев томатов для теплиц, а с 25 марта и до первой декады апреля – томаты для открытого грунта. Для теплиц можно выбрать семена томатов с неограниченным ростом — индетерминантные сорта, а для открытого грунта лучше – детерминантные.

Сроки высева на рассаду, длительность вегетации и устойчивость к заболеваниям можно посмотреть при выборе сорта в электронном Государственном реестре селекционных достижений на сайте ФГБУ «Госсорткомиссия» по ссылке.

При выращивании рассады томатов нужно учесть два самых важных фактора — температурный режим и полив. Растения не любят чрезмерной жары. Как только сеянцы чуть окрепли, ночью им требуется +14…+16 градусов. Для этого горшочки можно ставить на самый прохладный подоконник. Днем допустима температура и +22 градуса.

Почти все растения, за исключением тропических, растут ночью, а днем накапливают солнечную энергию. Поэтому томаты нельзя поливать в ночь, чтобы не получить слишком вытянутые и слабые растения, полив лучше отложить на раннее утро. Томаты даже можно подсушивать до фазы легкого завядания, после полива растения сразу восстановятся.

В марте еще короткий световой день, поэтому нужна досветка — так рассада будет меньше тянуться. Дополнительный свет нужно включать минимум на три часа утром и вечером, а в особо пасмурные дни не выключать лампу и в течение дня. Важно не допускать перерастание рассады, это может снизить урожай, так как при пересадке из-за изменения внешних условий растения испытывают стресс. Уместно будет провести небольшую внекорневую подкормку удобрениями или обработать стимуляторами роста. Следует помнить, что в первые месяцы роста рассады, из-за неразвитой корневой системы, поступление элементов питания через листья может быть более эффективным и опережать поступление питания через корни.

Сроки высадки рассады на постоянное место, длительность вегетации и урожайность, а также предпочтения к региону выращивания (районирование) можно смотреть на тарной этикетке или при планировании и выборе сорта в электронном Государственном реестре селекционных достижений.

Наличие сорта в реестре гарантирует, что этот сорт генетически не модифицирован и растение не причинит вред здоровью. Сорта, отсутствующие в реестре, не исследованы и могут содержать ГМО.

Помните, правильный выбор семян залог успеха и хорошего урожая!

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