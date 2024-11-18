Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора советуют, как выбирать новогодние деревья

Традиционным новогодним украшением каждого дома являются наряженные елки или свежесрезанные ветви хвойных пород, используемые как основной материал в новогоднем и рождественском декоре.

При покупке новогодней ели, сосны или пихты специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в первую очередь советуют обращать внимание на ствол дерева. Ствол должен быть не слишком тонким, при этом ровным и без трещин.

Чтобы убедиться, что дерево спилено не очень давно, нужно приподнять его и несильно ударить срезом о землю. Если иголки осыпаются — не стоит покупать такую ель, она простоит недолго.

Обратите внимание на ветки — они должны быть упругими и эластичными. Можно слегка согнуть одну веточку и посмотреть на ее состояние. Если ветка упругая, это хороший признак. Если же она трещит и ломается — лучше поискать другую лесную красавицу — эту срезали очень давно.

Хвоя должна быть колючей, упругой и иметь сочный насыщенный цвет. Чтобы проверить состояние хвои, потрите иголки в руке. Если на руках остается маслянистое хвойное вещество с запахом смолы, значит, ель, пихта или сосна свежая. Ярко выраженный аромат хвои и отсутствие желтизны — также признаки, что дерево в порядке.

Россельхознадзор напоминает, что ели новогодние, как и любые растения, являются продукцией высокого фитосанитарного риска и могут оказаться переносчиком вредителей леса, которые не опасны для человека, но способны нанести ущерб хвойным насаждениям. Так, вредители могут переселяться с приобретенных на нелегальных рынках ёлок на здоровые хвойные деревья наших лесов, городских парков или приусадебных участков. Поэтому при перевозке деревьев хвойных пород необходимо соблюдать требования законодательства.

Организации, которые занимаются вывозом новогодних елей с территорий, где установлены карантинные фитосанитарные зоны по лесным вредителям, должны оформить карантинный сертификат, свидетельствующий об их безопасности.

Оформить данный документ, получить консультацию о порядке вывоза или перемещения подкарантинной продукции, а также информацию об установленных на территории Кемеровской области-Кузбасса, Новосибирской и Томской областей карантинных фитосанитарных зонах можно по следующим телефонам специалистов отдела государственного фитосанитарного надзора:

в Кемерово — 8 (3842)36-15- 80;

На территории Кемеровской области — Кузбасса к территориям, где установлены карантинные фитосанитарные зоны по вредителям леса, отнесены Ижморский, Мариинский, Чебулинский, Тисульский, Тяжинский, Новокузнецкий, Гурьевский районы, Тайгинский городской округ.