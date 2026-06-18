Спецназ Росгвардии обследовал подозрительный предмет, обнаруженный в заброшенном доме в Горной Шории

В Таштагольском муниципальном округе специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу обследовали предмет, внешне схожий с противотанковой миной.

Сообщение об опасной находке поступило правоохранителям из поселка Центральный. По предварительной информации, предмет был обнаружен в заброшенном доме на улице Нижнеанзасской. Для проверки информации на место незамедлительно выдвинулась группа разминирования Росгвардии.

По прибытии специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Оберег» провели обследование находки с соблюдением необходимых мер безопасности. В ходе проверки росгвардейцы установили, что обнаруженный предмет является корпусом противотанковой миной ТМ-62. Взрывчатых веществ и средств взрывания в ней не находилось, угрозы для окружающих она не представляла.

После обследования саперы передали находку правоохранителям.

Росгвардия напоминает гражданам, что при обнаружении предметов, внешне похожих на боеприпасы или взрывные устройства, необходимо немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы, не трогать находку и не предпринимать попыток её самостоятельного перемещения. Соблюдение этих правил позволяет избежать возможных негативных последствий и обеспечить безопасность окружающих.

Фото: Росгвардия