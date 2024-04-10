Среди подростковых и молодежных команд Тяжинского округа состоялась игра КВН

Командам предстояло пройти ряд конкурсных испытаний – «Визитная карточка», «Разминка» «Ситуация: «А что дальше?», «Домашнее задание». По итогам игры победила команда Тяжинской средней школы № 3. Второе место разделили команды Нововосточной средней школы и Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова. Третье место досталось ребятам из Тяжинской средней школы № 2.

Диплом «Лучшая авторская шутка» достался команде Тяжинского агропромышленного техникума. Вручил его Кирилл Дмитриевич Чабанов, член жюри, заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Тяжинского и Тисульского округов, вице-чемпион зональной лиги КВН Красноярского края «Провинция», финалист региональной лиги КВН Красноярского края «КВН на Енисее».

Диплом «Лучший актер» и ценный подарок Василию Бескровных (команда Тяжинской СШ № 3) вручила член жюри, нотариус Марина Эдуардовна Царегородцева.

Член жюри, представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей Зинаида Михайловна Тюрина вручила Александре Злобиной (команда Нововосточной СШ) диплом «Лучшая актриса» и ценные подарки.

В номинации «Самые активные болельщики» отмечена группа поддержки команды Тяжинской СШ № 3. Диплом ребятам вручил председатель жюри, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин.

В тайной номинации «Самая «бородатая» шутка» победила команда Тяжинской средней школы № 2. Диплом ребятам вручил член жюри Евгений Николаевич Жернаков, директор Тяжинской детско-юношеской спортивной школы, участник команды - чемпиона 1998 года студенческой лиги КВН города Кемерово, неоднократный руководитель команды участницы КВН в Тяжинском районе.

В игре КВН – 2024 вне конкурса участвовала сборная команда педагогов и родителей. За активное участие и продвижение игры КВН в округе они награждены почетной грамотой отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа.