Старый Новый год отметили в Тяжинском округе

Специалисты Листвянского сельского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности провели для детей и их мам викторину «Снежные загадки». Участники отгадывали загадки про изменения в природе в зимний период, отвечали на занимательные вопросы, соревновались в конкурсе скороговорок, разгадывали хитроумные ребусы.

В Новоподзорновском СДК для представителей старшего поколения прошли посиделки «Новогоднее сияние». Гости с удовольствием участвовали в веселых конкурсах «Как на Васильев день кашу варили», «Поросята на столе», «Вареники с сюрпризом», «Отгадай предмет». Также приглашенные разыграли сценку «Добрые хозяева», исполняли задорные песни и частушки, гадали.

В Итатском городском Доме культуры состоялась программа «Девичьи гадания». В славянской комнате девушки водили хороводы, зажигали свечи перед зеркалом, гадали на воду и воск. Искали ответы на поставленные вопросы с помощью фасоли, а в глиняных горшочках высматривали события предстоящие в 2024 году.

Специалисты Преображенского сельского Дома культуры, библиотеки и участники художественной самодеятельности провели колядки с пожеланиями хозяевам радости, добра и здоровья, а так же богатого урожая.

В Акимо-Анненском СДК прошла игровая программа «Чудо Деда Мороза». В Старо-Тяжинском сельском Доме культуры открылась выставка открыток «Старая добрая сказка». В Ступишинском СДК прошла детская развлекательная программа «В гостях у Снежинки».

Специалисты Новопокровского сельского Дома культуры поздравили родителей участников специальной военной операции со старым Новым годом. Специалисты Листвянского СДК поздравили с праздником семьи участников СВО. Пожелали здоровья, семейного благополучия и всего самого наилучшего.