Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Старый Новый год отметили в Тяжинском округе

Специалисты Листвянского сельского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности провели для детей и их мам викторину «Снежные загадки». Участники отгадывали загадки про изменения в природе в зимний период, отвечали на занимательные вопросы, соревновались в конкурсе скороговорок, разгадывали хитроумные ребусы.
В Новоподзорновском СДК для представителей старшего поколения прошли посиделки «Новогоднее сияние». Гости с удовольствием участвовали в веселых конкурсах «Как на Васильев день кашу варили», «Поросята на столе», «Вареники с сюрпризом», «Отгадай предмет». Также приглашенные разыграли сценку «Добрые хозяева», исполняли задорные песни и частушки, гадали.
В Итатском городском Доме культуры состоялась программа «Девичьи гадания». В славянской комнате девушки водили хороводы, зажигали свечи перед зеркалом, гадали на воду и воск. Искали ответы на поставленные вопросы с помощью фасоли, а в глиняных горшочках высматривали события предстоящие в 2024 году.
Специалисты Преображенского сельского Дома культуры, библиотеки и участники художественной самодеятельности провели колядки с пожеланиями хозяевам радости, добра и здоровья, а так же богатого урожая.
В Акимо-Анненском СДК прошла игровая программа «Чудо Деда Мороза». В Старо-Тяжинском сельском Доме культуры открылась выставка открыток «Старая добрая сказка». В Ступишинском СДК прошла детская развлекательная программа «В гостях у Снежинки».
Специалисты Новопокровского сельского Дома культуры поздравили родителей участников специальной военной операции со старым Новым годом. Специалисты Листвянского СДК поздравили с праздником семьи участников СВО. Пожелали здоровья, семейного благополучия и всего самого наилучшего.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/01/2024
Культура
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus