Студентам рассказали о вреде наркомании

В Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 имени Г.П. Курбатова прошли мероприятия по профилактике распространения наркомании среди молодежи. Заведующий центром здоровья Максим Сухомлинов провел для студентов медколледжа лекцию о вреде наркотиков.

Молодые люди получили информацию об опасности употребления наркотиков. Им показали презентацию о пагубном влиянии вредных привычек на организм человека. Также медицинский работник рассказал о причинах и последствиях наркомании. Говорили о том, как предотвратить и победить уже возникшую привычку.

«Избежать несчастий, которые несет наркомания, можно только одним способом – никогда не пробовать наркотики», — подчеркнул Максим Сухомлинов.

Помимо лекции, врач ответил на все вопросы слушателей. Студентам напомнили, что каждое действие имеет свои последствия. Важно не поддаваться дурным соблазнам, которые могут нанести непоправимый вред здоровью и жизни.

Пресс-служба (фото).