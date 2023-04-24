Суд продлил срок содержания под стражей «застройщику» дома, в который были заселены граждане льготной категории

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, 21 апреля 2023 года суд рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам четвёртого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу о продлении срока содержания под стражей М., обвиняемому в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.

Также до 7 июня 2023 года под домашним арестом продолжает находиться бывший председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Мариинского муниципального округа С.

По версии следствия, М. ранее приобрёл одноэтажное кирпичное здание, износ которого составлял более 40 процентов. После этого бывший председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального округа С. незаконно выдал М. разрешение на строительство жилого дома по адресу нахождения ранее приобретённого здания. Впоследствии М. совместно с неустановленными лицами реконструировал полуразрушенное здание, выдав его под вновь возведённый многоквартирный жилой дом, незаконно получив в результате разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

Позже С., используя своё служебное положение, а также М. и неустановленные следствием лица заключили более десяти муниципальных контрактов на приобретение жилья в «новостройке» для льготных категорий граждан, причинив районному бюджету ущерб в размере около 10 миллионов рублей.

Кроме того, по мнению следствия, М., введя в заблуждение и других покупателей относительно качества приобретаемого жилья, продал местным жителям ещё шесть квартир в непригодном для жилья доме, обратив в свою пользу более пяти с половиной миллионов рублей.

Заявляя ходатайство о продлении меры пресечения М., следователь указывал, что ранее запланированные следственные и процессуальные действия выполнены не в полном объёме, так как в ходе предварительного расследования были выявлены дополнительные факты преступной деятельности обвиняемого. Срок ранее избранной меры пресечения М. истекал 23 апреля, однако закончить предварительное следствие в этот срок невозможно. Следствием были представлены и иные доказательства, обосновывающие необходимость продления М. срока заключения под стражу.

Обвиняемый и его защитник просили суд отказать в удовлетворении ходатайства следователя, изменив М. меру пресечения на залог или домашний арест.

Рассмотрев ходатайство следователя и изучив материалы уголовного дела, суд пришёл к мнению, что М., оставаясь на свободе, может оказать воздействие на потерпевших, проживающих в построенном доме, предлагая оказание услуг по ремонту жилых помещений с целью скрыть возможные допущенные при строительстве этого дома нарушения. Тем более, органами предварительного расследования были установлены такие факты, происходившие до заключения обвиняемого под стражу.

Судом также установлено, что в течение последних нескольких лет обвиняемый неоднократно выезжал за пределы Кузбасса, в том числе в Крым. А ранее он озвучивал планы о переезде в Крым на постоянное место жительства. Это даёт основание полагать, что обвиняемый, оставаясь на свободе, может скрыться от органов следствия и суда.

В результате суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 июня 2023 года.

На момент публикации постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Напомним, что в соответствии с частью 1 статьи 49 Конституции Российской Федерации каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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