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Томусинское автотранспортное управление отметило 70-летний юбилей

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в группу «Мечел») отметила профессиональный праздник – День автомобилиста и 70-летний юбилей Томусинского автотранспортного управления.

В 1954 году было сдано в эксплуатацию крупнейшее автотранспортное предприятие Кузбасса – Томусинская автобаза. На автомобилистов легла ответственная задача: обеспечить своевременный вывоз угля, добытого горняками разрезов. Сегодня Томусинское автотранспортное управление остается крупным предприятием своего профиля в Кузбассе. Ежесменно на линию выходит более 300 единиц различной техники: большегрузные самосвалы, комфортабельные автобусы, легковые автомобили, мощная спецтехника. Годовой объем грузоперевозок составляет около 113 миллионов тонн, а общая грузоподъемность автопарка – более 10 тысяч тонн.

Награждение традиционно прошло в актовом зале Томусинского автотранспортного управления.

Десятки городских, корпоративных, профсоюзных и ведомственных наград вручены лучшим работникам автомобильного подразделения.

Золотым нагрудным знаком «Шахтерская доблесть» награжден Евгений Барсуков, водитель топливозаправщика гаража «Ольжерасский». Серебряным нагрудным знаком «Шахтерская доблесть» удостоены четыре работника Томусинского автотранспортного управления: Радик Ханнанов, специалист производственно-технического отдела, Владимир Михалев, водитель автомобиля гаража «Сибиргинский», Сергей Долгополов, водитель погрузчика гаража «Центральный», Сергей Левашов, водитель автомобиля БелАЗ-75131 гаража «Центральный».

«Томусинское автотранспортное управление играет важную роль в жизни угольной компании «Южный Кузбасс». Это одно из основных звеньев процесса угледобычи. Сотни автомобилей и спецтехники работают на разрезах, обогатительных фабриках, занимаются грузо- и пассажироперевозками. От слаженной работы подразделения зависит бесперебойная работа компании», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
31/10/2024
Экономика
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