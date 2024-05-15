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В Анжеро-Судженске состоялось первенство Кузбасса по пауэрлифтингу

В соревнованиях по троеборью и троеборью классическому среди юношей и девушек, юниоров и юниорок приняли участие воспитанники Тяжинской детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Анны Александровны Ракитской.
По результатам соревнований в весовой категории до 74 кг Никита Смирнов занял первое место с результатом 367,5 кг., Александр Кутерин на втором месте с результатом 435 кг. Дмитрий Дячек вышел на третье место в весовой категории до 66 кг с результатом 345 кг.

Спорт
Анжеро-Судженск
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/05/2024
Спорт
Анжеро-Судженск
Тяжин
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