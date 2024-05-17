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В Белове транспортные полицейские провели отборочный этап Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа»

В рамках Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа» сотрудники ЛО МВД России на станции Белово совместно с членами Общественного совета побывали у воспитанников подшефного социально-реабилитационного центра «Теплый Дом». 

Победителем отборочного тура в возрастной категории от 12 до 14 лет стал воспитанник центра Алексей Лоскутов, который смастерил свою работу в виде игрушки из пластилина под названием «Степан Ильич». Члены общественного совета при линейном отделе, выступающие в качестве жюри, отметили, что все предоставленные работы достаточно сложные и интересные в своем исполнении, но работа Алексея оказалась самой оригинальной. Общительный и дружелюбный Алексей поделился, что любит выступать на сцене, рисовать, заниматься декоративно-прикладным творчеством.

Сотрудники транспортной полиции вручили подарки всем участникам конкурса, а Алексея наградили почетной грамотой и специальным подарком.

«Мы очень благодарны транспортным полицейским за поддержку и внимание к детям нашего «Теплого дома». У воспитанников такие мероприятия вызывают массу ярких, незабываемых эмоций. Для них возможность проявить свои таланты и индивидуальность в различных конкурсах является дополнительным
фактором скорейшей социальной реабилитации детей», –прокомментировала директор реабилитационного центра и член общественного совета при линейном отделе Александра Петрова.

 

 

Фото: ЛО МВД на транспорте на станции Белово

Общество
kuzbassnews.ru
17/05/2024
Общество
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