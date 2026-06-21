Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В городах Кузбасса ремонтируют дороги к медицинским учреждениям

В Кузбассе по нацпроекту обновляют дорожное покрытие на улицах, ведущих к больницам и клиникам. Работы развернуты в Кемерове и Новокузнецке в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В Кемерове идет ремонт улицы Кирова на отрезке от проспекта Кузнецкого до улицы Николая Островского протяженностью около 500 метров. Этот участок является ключевым подъездным путем к Кузбасской больнице скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского и ее корпусам. На данный момент подрядчики завершили фрезерование старого покрытия, выставляют люки колодцев на проектную отметку и локально уложили выравнивающий слой. В ближайшее время приступят к монтажу финишного слоя асфальтобетона.
 
В Новокузнецке дорожники обновляют улицу Куйбышева от проспекта Курако до улицы Рудокопровой, которая ведет к Новокузнецкому наркологическому диспансеру и отделению медико-социальной реабилитации. Сейчас ведутся подготовительные работы перед устройством выравнивающего и верхнего слоев покрытия.

Кроме того, в следующем месяце в Новокузнецке стартует ремонт улицы Народной протяженностью 2,5 км. Она обеспечивает подъезд к филиалу Центра гигиены и эпидемиологии в Кузбассе. Здесь запланирован демонтаж изношенного покрытия, укладка верхнего слоя из щебеночно-мастичной смеси, укрепление обочин и приведение в порядок колодцев.

 Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

Общество
Кемерово
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
21/06/2026
Общество
Кемерово
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus