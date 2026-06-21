В городах Кузбасса ремонтируют дороги к медицинским учреждениям

В Кузбассе по нацпроекту обновляют дорожное покрытие на улицах, ведущих к больницам и клиникам. Работы развернуты в Кемерове и Новокузнецке в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В Кемерове идет ремонт улицы Кирова на отрезке от проспекта Кузнецкого до улицы Николая Островского протяженностью около 500 метров. Этот участок является ключевым подъездным путем к Кузбасской больнице скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского и ее корпусам. На данный момент подрядчики завершили фрезерование старого покрытия, выставляют люки колодцев на проектную отметку и локально уложили выравнивающий слой. В ближайшее время приступят к монтажу финишного слоя асфальтобетона.



В Новокузнецке дорожники обновляют улицу Куйбышева от проспекта Курако до улицы Рудокопровой, которая ведет к Новокузнецкому наркологическому диспансеру и отделению медико-социальной реабилитации. Сейчас ведутся подготовительные работы перед устройством выравнивающего и верхнего слоев покрытия.



Кроме того, в следующем месяце в Новокузнецке стартует ремонт улицы Народной протяженностью 2,5 км. Она обеспечивает подъезд к филиалу Центра гигиены и эпидемиологии в Кузбассе. Здесь запланирован демонтаж изношенного покрытия, укладка верхнего слоя из щебеночно-мастичной смеси, укрепление обочин и приведение в порядок колодцев.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса