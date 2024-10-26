В Гурьевском округе завершен второй этап благоустройства Парка Металлургов

В Год семьи в Гурьевске обновили экопространство для семейного отдыха — Парк Металлургов.

Первый этап благоустройства завершился в 2022 году, вторая очередь стартовала в апреле 2024 года. По госпрограмме Кузбасса «Формирование современной городской среды» на работы было направлено 66,6 млн рублей.

В обновленном пространстве создана локация «Сказочный лес» из светящихся деревьев. В парке появились три беседки, сцена с аркой и парковые диваны для гостей, качели-бублики с подсветкой, топиарии, «сухой ручей», состоящий из декоративных камней и растений, оборудована площадка для стритбола. Также установлена дополнительная входная группа с описанием пешего маршрута до источника Святой Матроны Московской.

Фото: Пресс-центр Правительства Кузбасса