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В Гурьевском округе завершен второй этап благоустройства Парка Металлургов

В Год семьи в Гурьевске обновили экопространство для семейного отдыха — Парк Металлургов.

Первый этап благоустройства завершился в 2022 году, вторая очередь стартовала в апреле 2024 года. По госпрограмме Кузбасса «Формирование современной городской среды» на работы было направлено 66,6 млн рублей.

В обновленном пространстве создана локация «Сказочный лес» из светящихся деревьев. В парке появились три беседки, сцена с аркой и парковые диваны для гостей, качели-бублики с подсветкой, топиарии, «сухой ручей», состоящий из декоративных камней и растений, оборудована площадка для стритбола. Также установлена дополнительная входная группа с описанием пешего маршрута до источника Святой Матроны Московской.

 

Фото: Пресс-центр Правительства Кузбасса

Общество
Гурьевск
kuzbassnews.ru
26/10/2024
Общество
Гурьевск

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