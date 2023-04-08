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В Итатском городском Доме культуры состоялся отчетный концерт

В программе «К открытым горизонтам» приняли участие хор «Русская душа», вокальный дуэт «Отрада» (руководитель Антонида Харабрина), ансамбль сценического фольклора «Истоки», вокальный ансамбль «Узорица» (руководитель Татьяна Лебедева), танцевальный коллектив «Невесомость» (руководитель Светлана Вальтер), театральные коллективы «Конферанс» и «Событие» (руководитель Софья Максимова), театральный коллектив «Артистёнок» и кукольный театр «Светлячок» (руководитель Татьяна Корягина).
Зрителям рассказали, как зародилось искусство, начиная с каменного века. В богатырском блоке концерта были представлены кукольный спектакль «Богатыри земли русской» и фрагмент театрализованного представления «Сказ об Илье Муромце». Танцы и песни раскрывали суть старинных сказаний и былин о героях богатырях, которые совершали подвиги, защищая землю русскую и ее народ.
Участница художественной самодеятельности Валентина Озерова рассказала о том, как принятие христианства на Руси создало условия для духовного и культурного подъема.
В концерте нашла отражение и тема Великой Отечественной войны. Литературно-музыкальная композиция «Что в нас осталось от войны» продемонстрировала все тяготы жизни людей того времени.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/04/2023
Культура
Тяжин
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