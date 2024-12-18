В Кемерове перед судом предстанет подросток, сбивший на мопеде 4-летнюю девочку

Прокуратурой Ленинского района Кемерово утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами).

По версии следствия, вечером 17 июля 2024 года обвиняемый, не имея водительского удостоверения, управлял мопедом «KUGOO M4». Передвигаясь на нем по вело-пешеходной дорожке на бульваре Строителей в городе Кемерово подросток совершил наезд на 4-летнюю девочку, выбежавшую на тротуар. В результате наезда ребенку была причинена открытая травма правой голени в виде переломов.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области