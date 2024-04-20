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В Кемерове состоялся VIII Всероссийский форум «Дорога вдохновения»

Почти 1 тысяча танцоров всех возрастов из Красноярского края, Томской, Кемеровской и Новосибирской областей, приняли участие в форуме. В конкурсной программе Тяжинский округ представляли танцевальный коллектив «Карамель» Тяжинского центра национальных культур (руководитель Татьяна Юрьевна Митина) и образцовый самодеятельный коллектив, ансамбль танца «Созвездие» Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский (руководитель Ольга Владимировна Еременко).
Члены жюри, высококвалифицированные педагоги в области хореографического искусства из города Москва, отсмотрели более 180 номеров танцевальных коллективов. Жюри по достоинству оценило уровень подготовки и мастерство конкурсантов.
В номинации эстрадный танец, категория 10-12 лет, участники танцевального коллектива «Карамель» представили на конкурс номер «Моя Россия» и получил звание Дипломанта первой степени.
Образцовый самодеятельный коллектив, ансамбль танца «Созвездие» за танец «В поисках мечты» в этой же номинации и возрастной группе, был удостоен звания Дипломанта первой степени.

Культура
Кемерово
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/04/2024
Культура
Кемерово
Тяжин
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