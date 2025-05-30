В Кемерове стартовал межрегиональный турнир по стрельбе памяти офицера СОБР «Символ»

В Кемерове состоялось торжественное открытие межрегионального турнира по служебно-прикладной стрельбе, посвящённого памяти погибшего сотрудника СОБР «Символ» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу майора Александра Иванова. В церемонии приняли участие ветераны службы, почётные гости, а также все участники предстоящих соревнований, которые продлятся до пятницы.

Начальник региональных подразделений Росгвардии генерал-майор Юрий Кель в своём выступлении подчеркнул:

«Этот турнир - не просто спортивное мероприятие, а дань уважения нашему боевому товарищу. Уверен, участники продемонстрируют тот уровень мастерства, который был характерен для Александра».

В соревнованиях принимают участие около 80 стрелков из силовых структур Кузбасса, включая ФСБ и ГУФСИН, а также бойцы спецподразделений из Республики Алтай, Новосибирской и Томской областей. Программа турнира включает четыре дисциплины: скоростную стрельбу с перемещением, стрельбу на точность, комбинированное упражнение и дуэльные поединки.

«С каждым годом турнир становится масштабнее, - отметил командир СОБР «Символ» полковник Сергей Шелковников. - Особенно ценно, что вместе с опытными бойцами участвуют и молодые сотрудники, продолжая традиции служебно-прикладного спорта».

Александр Владимирович Иванов родился в Прокопьевске в 1986 году. С раннего детства занимался спортом - с 11 лет увлекался каратэ, имел 1-й спортивный разряд, позднее серьёзно занялся рукопашным боем. В 2003 году окончил школу №25 с серебряной медалью. В 2012 году поступил на службу в СОБР «Символ». Неоднократно выполнял задачи в ходе служебных командировок на Северный Кавказ. В июне 2022 года майор Иванов погиб при выполнении служебного долга в зоне специальной военной операции. За личное мужество и отвагу он был награждён Орденом Мужества (посмертно).

Фото: Росгвардия