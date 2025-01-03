В Кемерове транспортные полицейские приняли участие в ежегодной Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»

Сотрудники Кузбасского линейного управления МВД России подготовили подарки и отправились с важной миссией — поздравить детей своих коллег с новогодними и рождественскими праздниками.

Полицейский Дед Мороз и Снегурочка навестили более десяти семей, и их визиты превратились в настоящий праздник для ребят, с трепетом ожидавших встречи с героями зимней сказки. Транспортные полицейские поздравили детей с новогодними праздниками, пожелали им успехов в учебе и исполнения самых сокровенных желаний. Ребята с восторгом общались с гостями, пели новогодние песни и читали стихи, наполняя дом атмосферой праздника.

Когда наступил момент вручения подарков, глаза детей загорелись от предвкушения. Родители, наблюдая за этой сценой, не могли сдержать улыбок. Они знали, что эти мгновения останутся в памяти их детей навсегда, как одно из самых ярких воспоминаний детства.

«Такие мероприятия помогают дарить тепло, заботу и внимание детям, создавая для них праздничное настроение», - подчеркнул председатель Общественного совета при Кузбасском ЛУ МВД России Дмитрий Матюхин.

Фото: ЛО МВР РФ на транспорте