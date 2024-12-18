В Кемерово подрядчик, нарушивший срок выполнения работ по благоустройству дворовой территории, привлечен к административной ответственности

Прокуратура Кировского района Кемерово провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе.

Установлено, что в рамках реализации программы «Формирование комфортной среды» в марте 2023 года между Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Кемерово и компанией «Строймир» заключен контракт на выполнение работ по благоустройству дворовой территории участка улицы Леонова в городе Кемерово на сумму более 4 млн рублей.

Однако в установленный соглашением срок подрядчик обязательства не выполнил.

В этой связи прокуратурой района в отношении директора подрядной организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

В ходе рассмотрения дела подрядчик в качестве причины неисполнения своих обязательств указал природные явления (дожди), которые препятствовали завершению благоустройства дворовой территории.

Однако доводы организации не нашли свое подтверждение.

По результатам рассмотрения материалов проверки прокуратуры директору общества назначено наказание в виде штрафа на сумму 205 тыс. рублей.

Работы подрядной организацией выполнены.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области