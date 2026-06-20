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В Кузбасс привезли шедевры импрессионистов из коллекции Пушкинского музея

Выставка «Искусство впечатлений. Импрессионизм» — совместный проект Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (С.-Петербург) и Музея изобразительных искусств Кузбасса, который организован в рамках нацпроекта «Семья» и при поддержке партии «Единая Россия».
 
Кузбассовцы увидят полотна мастеров, стоявших у истоков имрперссионизма: Гюстава Курбе, Камиля Писсарро, Поля Сезанна, Жан‑Франсуа Рафаэлли, а также другие произведения XIX–XX веков из собрания Пушкинского музея.
 
Особая часть экспозиции расскажет о влиянии импрессионистов на отечественное искусство. В отдельном разделе будут представлены работы русских художников начала ХХ века из фондов Музея изобразительных искусств Кузбасса, которые переосмысливали опыт французского импрессионизма в своих произведениях: Александра Куприна, Александра Лабаса, Валерия Пименова, Павла Соколова-Скаля, Николая Бачинина и других.
 
Выставочный проект реализуется в шести городах Сибири по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева. Город Кемерово станет третьим по счету, где уникальный будет реализован .
 
Сейчас картины распаковывают и размещают в залах музея. 23 июня состоится официальное открытие. Заместитель заведующего отделом нового западного искусства ГМИИ им. А.С. Пушкина Анна Познанская проведет экскурсию. Также гости вместе с молодыми художниками Кемерова примут участие в написании картин на холстах. Эти работы впоследствии станут частью отдельной молодежной экспозиции  как продолжение выставки и живой отклик нового поколения на искусство импрессионизма.

Посетить выставку «Искусство впечатления. Импрессионизм» можно будет с 26 июня по 23 августа.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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