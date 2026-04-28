Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе 18-летний мотоциклист привлечён к ответственности за причинение вреда здоровью ребёнка средней тяжести

В один из субботних дней мая прошлого года 18-летний студент железнодорожного техникума решил покататься на мотоцикле ИЖ 7.107 «ПЛАНЕТА-5» по улицам частного сектора Мариинска. Двигаясь на мотоцикле без государственных регистрационных знаков, не имея водительского удостоверения, молодой человек превысил скорость и сбил выбежавшего на дорогу за мячом 9-летнего мальчика.

В результате ДТП ребёнку был причинён вред здоровью средней тяжести в виде переломов ноги. Очевидцы немедленно вызвали скорую помощь и сотрудников полиции.

В суде правонарушитель вину признал полностью. Пояснил, что увидел выбежавшего на дорогу мальчика, но из-за выбранной скорости и гравийного покрытия проезжей части не смог остановиться. Мотоцикл занесло, и он совершил наезд на ребёнка. В содеянном раскаялся, принёс извинения потерпевшему. После ДТП его родители предлагали материальную помощь родителям пострадавшего ребёнка.

Рассмотрев дело, суд признал молодого человека виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

С учётом отсутствия отягчающих и наличия ряда смягчающих обстоятельств, в том числе принесение извинений потерпевшему, Мариинским городским судом Кемеровской области правонарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Следует отметить, что наложение на правонарушителя административных санкций не освобождает его от гражданско-правовой ответственности: пострадавший имеет право на компенсацию как материального ущерба, так и морального вреда.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото: Мариинский городской суд

kuzbassnews.ru
28/04/2026
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus