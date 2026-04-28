В Кузбассе 18-летний мотоциклист привлечён к ответственности за причинение вреда здоровью ребёнка средней тяжести

В один из субботних дней мая прошлого года 18-летний студент железнодорожного техникума решил покататься на мотоцикле ИЖ 7.107 «ПЛАНЕТА-5» по улицам частного сектора Мариинска. Двигаясь на мотоцикле без государственных регистрационных знаков, не имея водительского удостоверения, молодой человек превысил скорость и сбил выбежавшего на дорогу за мячом 9-летнего мальчика.

В результате ДТП ребёнку был причинён вред здоровью средней тяжести в виде переломов ноги. Очевидцы немедленно вызвали скорую помощь и сотрудников полиции.

В суде правонарушитель вину признал полностью. Пояснил, что увидел выбежавшего на дорогу мальчика, но из-за выбранной скорости и гравийного покрытия проезжей части не смог остановиться. Мотоцикл занесло, и он совершил наезд на ребёнка. В содеянном раскаялся, принёс извинения потерпевшему. После ДТП его родители предлагали материальную помощь родителям пострадавшего ребёнка.

Рассмотрев дело, суд признал молодого человека виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

С учётом отсутствия отягчающих и наличия ряда смягчающих обстоятельств, в том числе принесение извинений потерпевшему, Мариинским городским судом Кемеровской области правонарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Следует отметить, что наложение на правонарушителя административных санкций не освобождает его от гражданско-правовой ответственности: пострадавший имеет право на компенсацию как материального ущерба, так и морального вреда.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд