В Кузбассе декларация о соответствии на пшеницу признана недействительной

В целях обеспечения требований безопасности к зерну и процессам его производства, хранения, перевозки и реализации, а также в целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей зерна, Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу на системной основе проводится работа по наблюдению за соблюдением обязательных требований при декларировании зерновой продукции согласно технического регламента «О безопасности зерна».

В февраля текущего года специалистом Управления проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна в отношении сельхозтоваропроизводителя, осуществляющего деятельность на территории Тяжинского района Кемеровской области — Кузбасса.

Так, индивидуальным предпринимателем была зарегистрирована декларация о соответствии на партию пшеницы на пищевые цели 3 класса урожая 2023 года в количестве 1500,0 тонн, с неполным проведением процедуры оценки (подтверждения) соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). А именно, не были проведены исследования по определению остаточных количеств МДУ/ВМДУ содержания действующих веществ пестицида ДВД Шанс, КС используемого при производстве пшеницы.

Так же, при оформлении декларации о соответствии на бумажном носителе, были нарушены требования по внесению информации по оптически считываемому матричному коду (QR-код).

Сельхозтоваропроизводителю, допустившему нарушения, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено при проведении процедуры подтверждения соответствия в форме декларирования соответствия зерна, соблюдать обязательные требования, предусмотренные ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», а также требования, предусмотренные Правилами оформления декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза от 25 декабря 2012 года № 293.

Декларация о соответствии признана Управлением недействительной и ее действие прекращено.