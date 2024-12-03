В Кузбассе изъято более 2,4 тысячи единиц оружия с начала года

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Кузбасса совместно с органами внутренних дел продолжают проверки владельцев гражданского оружия. В ноябре было проведено 978 проверок, а общее число проверок с начала 2024 года достигло 9 141.

Инспекторы проверяют условия хранения оружия, актуальность разрешительных документов и проводят профилактические беседы. За ноябрь выявлено 92 нарушения, большинство из которых связаны с просрочкой регистрации или постановки оружия на учет. Всего с начала текущего года составлено в отношении владельцев 862 административных протокола.

В прошлом месяце из оборота изъято 287 единиц гражданского оружия, а с начала года это число составило 2 405 единиц. По новым изменениям федерального законодательства, часть конфискованного, добровольно сданного или выморочного оружия может быть направлена на нужды специальной военной операции.

Инспекторы Росгвардии напоминают, что граждане, которые передают охотничье оружие для использования в СВО, освобождаются от ответственности за незначительные административные правонарушения в сфере оборота оружия, если эти нарушения не привели к серьезным последствиям.

Росгвардия также продолжает профилактическую операцию по приему незарегистрированного оружия. Граждане, добровольно сдающие незаконно хранимое оружие, освобождаются от уголовной ответственности и получают денежное вознаграждение. С начала года в рамках этой программы в Кемеровской области передано 62 единицы оружия, а общая сумма выплат составила почти 180 000 рублей.

Фото: Росгвардия