В Кузбассе определили лучших стрелков среди региональных подразделений Росгвардии

В Кемерове прошел чемпионат Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу по стрельбе из боевого стрелкового оружия. В нем приняли участие лучшие стрелки из ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны и территориального управления войск правопорядка.

Участники соревновались в стрельбе из пистолета Макарова на дистанции 25 метров. В первом упражнении ПБ-15 спортсменам необходимо было за ограниченное время произвести десять выстрелов с одной руки по спортивной мишени и десять выстрелов скоростной стрельбы со сменой магазинов. Следующим упражнением стало ПБ-8, в рамках которого после команды «Вперед!» участники бегом выдвигались на огневой рубеж, где производили восемь выстрелов, по два в каждую мишень. В стрельбе приняли участие и представительницы прекрасной половины человечества.

Организаторы соревнований отметили высокий уровень подготовки кузбасских росгвардейцев.

«В соревнованиях принимали участие одни из самых подготовленных спортсменов подразделений Росгвардии, среди которых мастера спорта по стрельбе из ручного боевого стрелкового оружия, кандидаты в мастера спорта, и спортсмены, имеющие 1-й и 2-й спортивный разряд, - отметил помощник начальника группы профессиональной, служебной и физической подготовки - начальник физической подготовки и спорта старший лейтенант Максим Бочаров.

В результате упорной борьбы победу в областном чемпионате в командном первенстве заняли сотрудники кемеровского СОБР «Символ». Вторыми стали команда ОМОН «Оберег» из Кемерова. Тройку призеров замкнули офицеры территориального управления Росгвардии.

Теперь лучшим из них предстоит защищать честь региона на окружных соревнованиях по стрельбе, которые пройдут в конце апреля в Иркутской области.

Фото: Росгвардия